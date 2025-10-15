A Como, sul campo della Libertas, Gigi Meroni vive ancora
A 58 anni esatti dalla sua tragica scomparsa, il ricordo di Gigi Meroni continua a suscitare grandi emozioni. La mitica 'farfalla granata' è stata capace di far discutere gli italiani più di molti altri per via del suo estro, dentro e fuori dal campo, e ancora oggi la sua eredità vive in quel di Como. All’Oratorio di San Bartolomeo, casa della Libertas, Meroni è e sarà sempre il campione da celebrare
