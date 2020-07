64/64 ©Ansa

Dopo la Juve, la Nazionale e il Chelsea, fino al sì detto all'Inter con il desiderio di portare alla vittoria anche un club che aspetta da anni di tornare protagonista. Scelta inspiegabile per tanti tifosi bianconeri, ma nel caso dell'allenatore è la "fame" di successi a guidarlo. Per quest'anno si è dovuto accontentare di veder vincere la sua ex squadra, ma uno come lui non si arrende facilmente