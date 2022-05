Con la tripletta siglata nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli Andrea Belotti ha raggiunto quota 100 gol in Serie A con la maglia del Torino. Ma, oltre al 'Gallo', sono tanti i giocatori che sono andati in tripla cifra di reti con la stessa maglia nel massimo campionato italiano*. Alcuni sono ancora in attività, altri sono vere e proprie icone del calcio. Li ricordi tutti? Scoprili nella nostra fotogallery

*si considera la Serie A a girone unico, ovvero dalla stagione 1929/30