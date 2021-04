8/21

31 maggio 2009, Inter-Atalanta 4-3 (il tacco "no look")



Nella sua autobiografia “Io, Ibra” Zlatan racconta che quando era allenato da Mourinho all’Inter, dava tutto in campo pur di vedere il suo allenatore soddisfatto. Ibra segnava a raffica, ma a José sembrava non bastare mai. È stato questo il segreto del successo dello svedese nella stagione 2008/2009, chiusa in testa alla classifica marcatori con 25 gol. La rete decisiva che gli ha permesso di diventare il miglior bomber arriva il 31 maggio 2009 contro l’Atalanta: un gol di tacco "no look" in area





VIDEO. Il gol di Ibrahimovic in Inter-Atalanta