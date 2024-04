Fluidità, relazione, funzioni posizionali, ricerca e attacco dello spazio, costante superiorità in mezzo al campo. Sono queste le chiavi tattiche dello scudetto conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi, come il nostro Andrea Marinozzi ci spiega in questa speciale puntata di Football Analyst dedicata alle peculiarità del gioco dell'Inter 2023/2024

