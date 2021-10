9/30 ©Getty

OLD FIRM (Celtic-Rangers). Non servono presentazioni per il derby più antico del mondo tra le principali squadre di Glasgow, Rangers e Celtic, club che dominano per titoli nazionali (55 contro 51 a favore dei Gers) e che dal lontanissimo 1985 non concedono gioie alle altre società. Storia, politica (unionisti contro separatisti) e religione (protestanti opposti ai cattolici) alla base di una rivalità unica. In Scozia gode di particolare seguito anche il derby di Edinburgo, quello tra Hibernian e Heart of Midlothian