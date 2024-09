Il Milan c'era riuscito anche a inizio secolo scorso, quando l'Inter era nata da poco e la Serie A per come la intendiamo oggi non c'era ancora. Anni lontanissimi in cui San Siro ancora non esisteva e Giuseppe Meazza, tanto per restare in tema, aveva un anno. Si giocava tra l'Arena e Campo Milan di Porta Monforte. Il Milan ne vinse sei di fila, ma senza mai arrivare al titolo nazionale, in anni di campionato dominati dalla Pro Vercelli.

Inter- Milan 0-2 (Prima Categoria 1910-11)

0-2 (Prima Categoria 1910-11) Milan -Inter 6-3 (Prima Categoria 1910-11)

-Inter 6-3 (Prima Categoria 1910-11) Milan -Inter 2-1 (Prima Categoria 1911-12)

-Inter 2-1 (Prima Categoria 1911-12) Inter- Milan 0-3 (Prima Categoria 1911-12)

0-3 (Prima Categoria 1911-12) Inter- Milan 1-2 (Prima Categoria 1912-13)

1-2 (Prima Categoria 1912-13) Milan-Inter 1-0 (Prima Categoria 1912-13