Introduzione

Settimana scorsa le prime hanno pareggiato e chi inseguiva ha accorciato. A questo punto della stagione abbiamo ben 5 squadre in 8 punti. Una situazione mai vista prima! Inter e Lazio erano impegnate nel giovedì europeo mentre le altre hanno potuto preparare i propri impegni con relativa tranquillità. Il calendario dell’Atalanta non è di certo tra i più soft: Gasperini andrà a Torino dalla Juventus in una sfida che ci dirà molto in chiave inseguitrici delle due là davanti





Tra recuperi, possibili assenti e cambi di formazione, c’è come sempre tanto da dire. Per tutti gli aggiornamenti non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport che davvero non dorme mai. Molti ballottaggi in questo weekend lungo soprattutto tra coloro che tornano a disposizione ma che magari non partiranno dal primo minuto. Insomma, le notizie non mancano e quindi andiamo a scoprire tutto quel che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 28^ giornata di Serie A