Ecco una prima ipotesi di Footyheadlines, che puntualizza di non essere ancora in possesso delle foto del kit 2022-23, ma di rifarsi alle anticipazioni e previsioni dell'account specializzato @hendocfc. In questo modello, le strisce sono bianconere mentre il colore oro è usato per i dettagli di colletto, maniche e stemma