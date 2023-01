I bianconeri non subivano cinque gol in una partita di A dal 30 maggio del 1993, finì 5-1 per il Pescara e quel giorno, ironia della sorte, il primo gol alla Juve lo segnò Max Allegri. È stato anche il peggior ko di sempre col Napoli nella competizione, e gli altri? I primati negativi sono i 6 gol di scarto rifilati da Milan e Inter negli anni Cinquanta

NAPOLI-JUVE 5-1: GLI HIGHLIGHTS