Allegri: "Sconfitta giusta, va presa e messa lì"

L'allenatore della Juventus prova ad analizzare lucidamente e con serenità la pesante sconfitta di Napoli: "Sono serate che capitano, la sconfitta è meritata. Noi avevamo poche energie ma venivamo da otto vittorie e ora bisogna mettersi a lavorare e riprendere il cammino già in Coppa Italia. Loro meritano il primo posto ma quando ci sono serate come questa c'è poco da fare"

Deluso ma sereno alla fine del match Massimiliano Allegri che prova a spiegare la pesante sconfitta rimediata al Maradona con un netto 5-1 ma che arriva dopo 8 vittorie consecutive: "C'è da fare i complimenti al Napoli, noi eravamo un po' bassi anche a livello di energie - spiega - Nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita, dopo aver preso gol siamo stati meglio in gara, nel nostro momento migliore abbiamo subìto il 2-0. Successivamente qualcosa abbiamo creato, di solito c'è sempre una gara all'anno in cui ogni tiro dell'avversario va dentro". A cosa può essere dovuta questa sconfitta così pesante? "C'è stata carenza di energie, bisogna rimettersi in piedi e lavorare, il campionato è lungo e ci sono tanti punti. Le sconfitte sono tutte pesanti, stasera è stata meritata ma tante situazioni di oggi potevano essere lette meglio, a volte va bene e a volte no, abbiamo avuto la forza di accorciare ma poi non ce l'abbiamo fatta. Venivamo da otto vittorie di fila e ora bisogna riprendere il cammino già in Coppa Italia".