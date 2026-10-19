Un anno di Spalletti: la sua Juve al ritmo di quella di Motta (e peggio di tutte le big)

Dati che si riflettono in un altro tipo di confronto, quello tra la Juventus di Spalletti e le altre “big” nel periodo in questione. Inter, Roma e Milan: tutte hanno raccolto più punti dei bianconeri da quando c’è Spalletti in panchina, che "eguaglia" solo il Napoli, protagonista anche lui di un inizio di stagione deludente. E se ancora non possiamo considerarla una “big”, non è nemmeno una sorpresa il Como di Fabregas: altra squadra che ha fatto più punti di Spalletti dal 30 ottobre 2025 a oggi.

Inter: 88 punti (nelle ultime 36 partite), media punti: 2,44 a partita

(nelle ultime 36 partite), media punti: Roma: 69 punti (nelle ultime 36 partite), media punti: 1,92 a partita

(nelle ultime 36 partite), media punti: Como: 69 punti (nelle ultime 36 partite), media punti: 1,92 a partita

(nelle ultime 36 partite), media punti: Milan: 67 punti (nelle ultime 36 partite), media punti: 1,86 a partita

(nelle ultime 36 partite), media punti: Napoli: 65 punti (nelle ultime 36 partite), media punti: 1,81 a partita

(nelle ultime 36 partite), media punti: Juventus (con Spalletti): 65 punti (nelle ultime 36 partite), media punti: 1,81 a partita