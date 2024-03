Capocannoniere dell'Inter, Lautaro Martinez non si è ripetuto contro il Genoa. Assente all'andata per infortunio, il 'Toro' ha concesso il rigore del 2-0 a Sanchez, rinunciando alla possibilità di battere un altro record: l'argentino infatti è andato in gol almeno una volta in carriera a 18 avversarie su 19 di questa Serie A, mai però ai rossoblù, che restano così la sola squadra (tra quelle di questo campionato) alla quale non ha mai segnato in carriera

SCARPA D'ORO, LAUTARO NON ACCORCIA SU KANE