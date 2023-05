LDA: "Napoli è come mammà. Lobotka da 10 e lode"

Cantante, rapper e super tifoso azzurro. Il figlio di Gigi D’Alessio festeggia lo scudetto (“magari mi butto in mare”) della sua città, alla quale ha dedicato il brano Cara Napoli. "Napoli è come mia mamma e quindi, come tale, è giusto farle una dedica. E farle sapere quanto la amo". L'intervista esclusiva a Sky Sport NAPOLI, LO SPECIALE SUDETTO Condividi

"Cara Napoli". Inizia così l'intervista a LDA (pseudonimo di Luca D'Alessio). Non poteva essere altrimenti. Cara Napoli è infatti il titolo del decimo brano contenuto nell’album "Quello che fa bene fuori", uscito lo scorso febbraio.

Un legame davvero fortissimo con Napoli, la tua città "Cosa c’è dietro a questo pezzo? Tanto amore per la mia città, che mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare quello che sono. Sono molto riconoscente a Napoli e ai suoi abitanti. Spesso viene dipinta come un inferno, quando in realtà è il paradiso più bello che abbiamo. E quindi sentivo il bisogno di dedicare delle parole, come se le avessi dedicate a mia mamma. Ecco perché si parla di Napoli sempre al femminile. Perché a Napoli si dice: “Napoli è mammà”. Napoli è mia mamma e, come ogni mamma, è giusto farle una dedica, e farle sapere che la amo". A febbraio hai partecipato per la prima volta a Sanremo, poi è arrivato il tuo primo album: Quello che fa bene

"Sto vivendo in un frullatore, non mi fermo un attimo, ma sono davvero molto contento di quello che sta succedendo. Mi guardo allo specchio e dico: sono fiero di me".

Ci racconti il tuo rapporto con un padre-collega? Chi è più tifoso? Sei un tifoso da stadio o da divano? "Sono più fan da divano, anche se vorrei essere più da stadio, ma solo perchè ho poco tempo. Chi è più tifoso tra me e papà? Siamo tifosi allo stesso modo, forse io un po' di più perché avendo giocato tanto tempo a calcio sono tifoso del calcio in generale. E poi ovviamente del Napoli".

Gigi e Luca D'Alessio (Foto da Twitter)

Domanda difficile: meglio il Napoli di Cavani e Lavezzi, quello di Mertens e Insigne o questo con Osimhen e Kvaratskhelia? "Per l’entusiasmo che hanno portato metto Kvara e Osimhen al primo posto, Cavani e Lavezzi al secondo posto e Insigne e Mertens al terzo". Oltre ad Osimhen e Kvaratskhelia- calciatori copertina di questo Napoli- se ne dovessi scegliere uno che ti ha sorpreso di più in questa stagione? "Lobotka perché è un giocatore straordinario. Quando ha la palla lui difficilmente la perde e poi non sbaglia un passaggio. Ad oggi, per me Lobotka è tra i centrocampisti più forti al mondo. Senza alcun dubbio".

Diamo i voti alla formazione del Napoli dello scudetto MERET: 7,5. E' cresciuto tanto ed è un ottimo portiere. Per me la media dei portieri in Italia è 6,5. È il secondo miglior portiere dopo Maignan DI LORENZO: 9. Una sicurezza. Incredibile RAAHMANI: 7. Ma solo perché ha al suo fianco KIM che è da 10 MARIO RUI: 8 perche è cresciuto tantissimo ANGUISSA: 6,5. Perchè va a fasi alterne LOBOTKA: 10. Anzi, dieci e lode ZIELINSKI: 8,5. Perché? Mi fa impazzire LOZANO: 6. Non è il mio giocatore preferito del Napoli, nonostante anche lui sia un fenomeno KVARATSKHELIA: 8,5 OSIMHEN: 9 LUCIANO SPALLETTI: più di 10 e lode. Ha regalato un gioco. Ma l’ha regalato all’Italia, non solo al Napoli