Tre punti d'oro per i rossoneri ad Empoli, successo che diventa il numero 146 per Pioli da quando allena il Diavolo. Non è tutto: Stefano ritocca la sua percentuale di vittorie al Milan tra tutte le competizioni, dato che gli permette di agganciare una leggenda come Ancelotti e di 'vedere' il podio. Quali sono i migliori allenatori in assoluto nella storia del club? Ecco la top 20 (dati Opta)

HIGHLIGHTS EMPOLI-MILAN 1-3