Ibrahimovic, durante un'intervista a Radio Deejay, ha svelato come l'ha incontrata, la prima volta. "Ci siamo conosciuti perché l'ho bloccata con la Ferrari - il racconto dell'attaccante - ho parcheggiato in doppia fila davanti alla sua automobile. Poi quando le ho chiesto il numero, la prima volta in cui le ho scritto, invece di scrivere 'Ibrahimovic' ho firmato il messaggio come 'Ferrari rossa'. Però è andata bene, sono felice".