PIPPO INZAGHI: un gol ogni 144 minuti. La "maledizione" del 9 inizia, come detto, con il post-Inzaghi. Nessuno come Superpippo: arrivato al Milan nell'estate del 2001 e rimasto in rossonero per ben 11 stagioni, segnando 126 gol in 300 presenze. Di questi, alcuni straordinariamente importanti, come la doppietta in finale di Champions nel 2007 ad Atene contro il Liverpool.