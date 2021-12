8/30 ©Getty

Aneddoto speciale per quella doppietta: "Mi dicevano che prendeva sempre il quinto giallo per essere squalificato prima di Natale e andare in vacanza in Brasile - ha raccontato recentemente Mou a DAZN -. Sono andato da lui e gli ho detto che se fosse stato ammonito non sarebbe andato in vacanza. Lui mi ha detto 'E se segno posso andare?' 'No, solo se ne fai due'. Ha fatto doppietta, si è fatto ammonire per essersi tolto la maglietta ed è andato in vacanza. Ha anche avuto una settimana in più".