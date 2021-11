Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni

Il sabato sera della dodicesima giornata di Serie A vedrà come protagoniste Cagliari e Atalanta , che scenderanno in campo alla Unipol Domus alle 20:45 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251) . La Dea è reduce da quattro risultati utili consecutivi, compreso il pareggio di Champions contro il Manchester United, mentre i rossoblù, che arriveranno alla gara a seguito del ritiro dell'ultima settimana, cercano riscatto dopo tre sconfitte di fila (contro Fiorentina, Roma e Bologna).

Walter Mazzarri dovrà rinunciare sicuramente allo squalificato Martin Caceres , espulso nella partita contro il Bologna. Fuori anche Keita , ricoverato per una tonsillite: è stato dimesso dall'ospedale ma non sarà della partita. Indisponibili anche Dalbert, Walukiewicz, Ceter e Rog. Torna invece Kevin Strootman : possibile che ricopra il ruolo di mezzala, con Marin da regista. Con Caceres squalificato, arretra Zappa e si va verso la conferma di Raoul Bellanova da esterno del 3-5-2. Davanti, confermata la coppia Joao Pedro-Pavoletti.

La probabile formazione dell’Atalanta

Gasperini confermerà gran parte dell’undici che ha messo in difficoltà il Manchester United in settimana. Koopmeiners dovrebbe partire dal primo minuto a centrocampo, con De Roon titolare in difesa e Djimsiti che va verso la panchina. Torna fra i convocati Pessina, ma non giocherà dall'inizio: sulla trequarti il favorito è Pasalic. Davanti ci sarà Zapata, affiancato da uno fra Malinovskyi e Ilicic. È più probabile che sia lo sloveno a riposare dopo i 71’ in Champions.