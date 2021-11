Come anticipato dal presidente Giulini nel post partita del Dall'Ara, il Cagliari ha deciso di andare in ritiro per provare ad allontanarsi dall'ultimo posto in classifica: il club rossoblù si ritroverà nella giornata di mercoledì per preparare la sfida di sabato alle 20.45 contro l'Atalanta (diretta sui canali Sky Sport). E' la quarta squadra ad adottare questa soluzione, dopo Juventus, Sampdoria e Udinese SERIE A, LE SQUADRE IN DIFFICOLTA' VANNO IN RITIRO Condividi

La sconfitta nell'ultimo turno sul campo del Bologna e l'ultimo posto in classifica a quota 6 punti hanno portato il Cagliari a optare per il ritiro. La possibile decisione era già stata paventata dal presidente Giulini nell'immediato post partita del Dall'Ara ed è diventata ufficiale poco meno di 24 ore dopo: da mercoledì il club rossoblù si ritroverà per preparare al meglio la sfida di sabato alle 20.45, quando all'Unipol Domus arriverà l'Atalanta (diretta sui canali Sky Sport). Si tratta così della quarta squadra che sceglie il ritiro per provare a scacciare la crisi, dopo Juventus, Sampdoria e Udinese, anche loro riunite in questi giorni per superare il momento difficile.

Giulini: "Mazzarri è una delle poche certezze" leggi anche Giulini: "Mazzarri la certezza. Ritiro? Possibile" Ritiro sì, ma posizione dell'allenatore che non è in bilico, come ha confermato Tommaso Giulini al termine di Bologna-Cagliari: "L’ultimo posto in classifica ferisce. Dobbiamo lavorare di più e avere più fame durante la settimana e durante i match. Dobbiamo attaccarci all’allenatore e fare quel che chiede, lavorare e pensare di fare punti il prima possibile: questa non è una rosa da ultimo posto. Mazzarri è una delle poche certezze alle quali ci dobbiamo aggrappare".