Serie A, 12^ giornata: curiosità e statistiche

La Serie A torna in campo per la dodicesima giornata di campionato, l'ultima prima della pausa per le nazionali: tutte le informazioni sulle singole partite, con orari, statistiche e curiosità IL CALENDARIO DEL PROSSIMO TURNO Condividi

Empoli-Genoa, venerdì 5 novembre, ore 20:45 Padroni di casa reduci dalla vittoria sul campo del Sassuolo, Genoa dal pareggio interno contro il Venezia. I liguri hanno trovato il successo in due delle cinque sfide di Serie A al Castellani contro l’Empoli (2N, 1P). Era dalla stagione 2006/07 (15 anche in quel caso) che l’Empoli non collezionava almeno 15 punti nelle prime 11 partite di Serie A. Dei 15 punti, solo 3 sono arrivati però in casa. Occhio all'ex, Andrea Pinamonti: con un gol potrebbe diventare il primo giocatore dei maggiori cinque campionati europei nato dopo l’1/1/1999 ad aver segnato almeno cinque reti in un massimo torneo con tre maglie differenti: ci è già riuscito con Frosinone e Genoa.

Spezia-Torino, sabato 6 novembre, ore 15:00 Spezia che vuole cancellare lo 0-3 di Firenze, Torino che ha superato con lo stesso risultato la Samp. I liguri sono imbattuti nei due precedenti in A contro i granata e il 4-1 rifilato al Torino nel match di maggio al Picco rappresenta l’unico match di Serie A in cui i liguri hanno segnato almeno quattro reti. Incroci in panchina: Ivan Juric e Thiago Motta sono stati compagni di squadra: 22 partite giocate insieme in Serie A nel Genoa 2008/09 sotto la guida di Gasperini (quinto posto finale, il miglior piazzamento ottenuto dal Grifone nell’era dei tre punti a vittoria in A).

Juventus-Fiorentina, sabato 6 novembre, ore 18:00 approfondimento Bomber in Champions della Juve, Dybala ora è 3° Confronto numero 165 in Serie A tra le due squadre. La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) e non riesce a collezionare tre risultati utili di fila contro i bianconeri in campionato dal 2008 (quattro consecutivi in quel caso). La Juve ha perso nelle ultime due partite di campionato, inclusa l’ultima casalinga: non colleziona tre ko di fila in Serie A da marzo 2011. Occhi su Dusan Vlahovic: a segno in entrambe le gare dello scorso campionato contro la Juventus, potrebbe diventare il secondo giocatore della Fiorentina nell’era dei tre punti a vittoria ad andare a segno in tre presenze di fila contro i bianconeri

Cagliari-Atalanta, sabato 6 novembre, ore 20:45 Cagliari ultimo dopo il ko di Bologna, Atalanta che in settimana ha pareggiato in Champions contro il Manchester United. I bergamaschi hanno vinto in tutte le ultime tre partite di Serie A disputate contro il Cagliari, le ultime due in trasferta. Sei punti per il Cagliari finora: nell’era dei tre punti a vittoria dopo le prime 11 giornate ha fatto peggio soltanto nel 2005/06 (cinque) e nel 1999/00 (cinque). Occhio a Diego Godin: l’unico gol segnato con la maglia del Cagliari in Serie A dall'uruguaiano è arrivato contro l’Atalanta a ottobre 2020.

Venezia-Roma, domenica 7 novembre, ore 12:30 Di fronte il Venezia, reduce dal pareggio contro il Genoa, e la Roma, ko nell'ultimo turno contro il Milan. I lagunari non battono i giallorossi in Serie A dal febbraio 1999 (3-1 con Novellino in panchina). L’ultima sfida al Penzo in Serie A è datata aprile 2002: terminò 2-2. Già quattro sconfitte nelle prime 11 giornate di questa Serie A per la Roma: era dal 2012/13 che i giallorossi non perdevano così tante partite a questo punto del torneo. Mou punta anche sulla voglia di riscatto di Tammy Abraham: tra gli attaccanti centrali con almeno 900 minuti giocati nei maggiori cinque campionati europei 2021/22, l'inglese è quello con la peggior media minuti/gol, uno ogni 464 minuti in campo.

Sampdoria-Bologna, domenica 7 novembre, ore 15:00 Il Bologna ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro la Sampdoria in Serie A, segnando 2.4 reti di media nel periodo. Nessuna squadra ha perso più partite della Sampdoria nelle ultime sette gare di Serie A: cinque sconfitte, come Cagliari e Spezia. Il Bologna è la squadra con la differenza negativa più alta tra punti guadagnati in trasferta e quelli ottenuti in casa in questa stagione di Serie A: -11. Fari puntati su Manolo Gabbiadini, ex della partita. Ha segnato contro il Bologna 6 reti su 8 partite.

Udinese-Sassuolo, domenica 7 novembre, ore 15:00 Di fronte due squadre reduci da altrettante sconfitte: Udinese ko contro l'Inter , Sassuolo con l'Empoli. Equilibrio nelle otto sfide giocate in Friuli, con tre successi a testa e due pareggi. Udinese-Sassuolo sarà la sfida tra due degli otto giocatori di movimento che hanno giocato tutti i 990 minuti in questa Serie A: Rodrigo Becão e Gian Marco Ferrari. Quella emiliana è la squadra che è peggiorata di più a livello di punti guadagnati rispetto alle prime 11 gare della scorsa stagione di Serie A: -8 (14 v 22).

Lazio-Salernitana, domenica 7 novembre, ore 15:00 Perfetto equilibrio nelle quattro sfide tra Lazio e Salernitana in Serie A: due vittorie casalinghe per parte. I campani hanno perso 1-6 nell’ultima sfida contro la Lazio in Serie A nel marzo 1999 (all’Olimpico). La Lazio è una delle sole due squadre a non avere ancora perso in gare casalinghe nell’anno solare 2021 nei 5 maggiori campionati europei, insieme all’Inter. Occhio a Ciro Immobile:è il giocatore che ha segnato più gol contro squadre neopromosse in Serie A:, 39 in 43 sfide contro queste avversarie.

Napoli-Verona, domenica 7 novembre, ore 18:00 Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 1N) ma solo contro la Fiorentina (14) ha perso più partite di campionato che contro gli azzurri (13). Il Napoli potrebbe vincere 11 delle prime 12 gare stagionali per la prima volta in Serie A, score riuscito solo alla Juve in due occasioni. A partire dall’arrivo di Igor Tudor alla guida del Verona, soltanto il Bayern Monaco (25) ha segnato più gol dei veneti (21) nei maggiori 5 campionati europei. Merito anche di Giovanni Simeone, a segno otto volte nelle prime nove gare di A.