Allegri lancia Dybala dal primo minuto, con Chiesa che torna sulla linea dei centrocampisti. Alex Sandro favorito per il ruolo di terzino sinistro, ma salgono le quotazioni di Luca Pellegrini. Sono tre invece i ballottaggi per Gasperini: uno in difesa e due in attacco. Di seguito, tutte le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre

Dopo il brutto ko di Londra, la Juventus riparte dal campionato dove vorrà dare continuità alla vittoria ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Lazio, una settimana fa, per continuare a risalire in classifica. I bianconeri, questo sabato, si troveranno di fronte l'Atalanta , attualmente quarta in campionato e reduce dalla trasferta di Berna in Champions League. Calcio d'inizio alle ore 18:00 con l'arbitro Giovanni Ayroldi che dirigerà l'incontro. Di seguito, tutte le ultime dai campi sulle probabili formazioni delle due squadre.

Atalanta: Zappacosta già pronto. Tre ballottaggi per Gasp

Dopo l'infortunio di Berna, Zappacosta è già tornato a lavorare con la squadra: sulla fascia destra ci sarà lui. Gasperini, inoltre, ha potuto riaccogliere in gruppo sia Gosens che Hateboer, ma solo quest'ultimo è stato convocato per la trasferta di Torino. Sono tre i dubbi di Gasp: in difesa Djimsiti è in vantaggio su Demiral, ma il turco rimane sempre un'opzione valida per il suo allenatore che deciderà nelle prossime ore chi schierare tra i due. Dubbi simili dalla trequarti in su, dove ci sono i ballottaggi tra Pessina e Pasalic per il ruolo di trequartista (con Pessina favorito) e quello tra Malinovskyi e Ilicic: uno dei due farà coppia con Duvan Zapata.