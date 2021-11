Probabili formazioni Roma-Torino

Roma e Torino si affrontano all'Olimpico in questa quattordicesima giornata di Serie A. Mourinho, alle prese con le assenze a centrocampo, spera di recuperare Pellegrini. Nel Toro può riposare Singo

La penultima partita di questa quattordicesima giornata di Serie A vedrà la Roma ricevere all'Olimpico il Torino alle 18:00. Dopo qualche difficoltà, i padroni di casa hanno raccolto due vittorie di fila fra campionato e Conference League e non vogliono arrestare la propria corsa. Il Toro di Juric, dopo i tre punti guadagnati con l'Udinese, cerca un altro risultato positivo per fare un salto in classifica.