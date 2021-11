Il portoghese alla vigilia della gara con il Torino: "Affrontiamo una squadra che si difende molto bene, con uno stile proprio. Servirà quindi grande qualità offensiva per segnare, ma noi abbiamo la capacità di spingere sempre fino alla fine. Mancini a centrocampo è un'opzione, ha le qualità per giocare lì e serve un sacrificio da parte di tutti. Contento per la passione dei tifosi, c'è grande connessione tra noi e loro" Condividi

Dopo il doppio successo in campionato contro il Genoa e in Conference League contro lo Zorya, la Roma cerca continuità in casa contro il Torino. I giallorossi puntano a ottenere un'altra vittoria importante contro i granata di Ivan Juric, gara presentata così in conferenza stampa da José Mourinho: "Affrontiamo una squadra che si difende molto bene, con uno stile proprio – le parole del portoghese – Non dico che è un modo unico perché altre squadre lo fanno, ma sono un grande esempio di questo stile difensivo. Non concedono tanto, quindi sarà difficile e servirà grande qualità offensiva per fare gol. Il momento giusto per segnare è ogni minuto di ogni partita. La caratteristica più importante della nostra squadra è che andiamo sempre avanti fino alla fine, non c'è mai stata una partita in cui siamo morti, nemmeno sotto di due gol con il Milan o sullo 0-0 contro un grande Napoli. Abbiamo questa capacità di non farci abbattere e di andare sempre alla ricerca del gol".

"Mancini a centrocampo è un'opzione, serve qualche sacrificio" leggi anche Juric: "Mou il top, ma a Roma vogliamo fare punti" Sulla formazione, aggiunge: "Mancini in mediana può essere un'opzione, soprattutto in questa situazione – prosegue - Se ci sarà da fare qualche sacrificio lo dovranno fare, come accaduto già a Ibanez quando ha giocato terzino. Mancini, Cristante e Mkhitaryan hanno la qualità di essere multifunzionali ed è importante avere in rosa giocatori così. Mancini ha qualità e disponibilità per giocare a centrocampo, lo ha già fatto. Ora i problemi non riguardano i terzini, ma il centrocampo. Mancano due titolare e un buon rinforzo come Villar. Ora possiamo giocare a quattro o a cinque in difesa, prima no. Quindi non voglio svelare come ci schiereremo".