Juric: "A Roma per fare punti. Mourinho è il top"

"Contro le big abbiamo perso spesso, ma le prestazioni sono state positive: gli episodi e la maggiore qualità dell'avversario si sono rivelate decisive, domani andiamo a Roma per fare punti ". Parla così l’allenatore del Torino Ivan Juric alla vigilia della sfida in trasferta contro i giallorossi, in programma domenica alle 18 all’Olimpico e valida per la 14^ giornata di campionato. "La mentalità che abbiamo è giusta e non vedo differenza tra casa e gare esterne, anzi mi sono piaciute più le gare lontano da casa che al Grande Torino", ha proseguito il croato. Che non nasconde tutta la sua ammirazione per lo Special One: " José Mourinho è il top dei top, ha gestito i migliori giocatori e ha vinto tutto , riesce a creare grande empatia con la squadra e con l'ambiente ".

Juric che non ha fornito buone notizie in merito agli infortunati: "Mandragora, Ansaldi, Verdi e Rodriguez sono out. Praet è arrivato senza fare il ritiro, è il rischio di prendere i giocatori all'ultimo minuto: magari li paghi meno, ma ci sono altre problematiche. Ci vorrà del tempo per vederlo al meglio, ma credo sia giusto forzarlo. Vediamo domani, dobbiamo portarlo nelle condizioni migliori. Mandragora deve aspettare qualhe settimana per tornare a lavorare in gruppo, Ansaldi ha recuperato dall'infortunio ma ha altri problemini che non gli permettono di allenarsi". L’allenatore del Torino ha commentato così le ultime prestazioni di Belotti: "Da lui ci si aspetta sempre il massimo fin da subito, ma io credo negli allenamenti per migliorare col tempo la condizione fisica e mentale. Con l'Udinese ha fatto una buona partita, ora deve trovare continuità. Questa settimana ha lavorato bene, è un attaccante importante. Vojvoda? Mi è piaciuto contro l’Udinese, ha fatto bene anche a sinistra. Sono rimasto molto soddisfatto, è un'opzione per il futuro considerando che Ansaldi sta faticando a recuperare", ha concluso Juric.