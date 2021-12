Probabili formazioni Bologna-Roma

Mihajlovic punta ancora su Orsolini a destra, Mourinho – pronto a confermare Smalling in difesa – ritrova Cristante, che si è negativizzato dal Covid.

Un successo per entrambe nell’ultimo turno: il Bologna contro lo Spezia in trasferta, la Roma contro il Torino all’Olimpico. Ora le formazioni allenate da Mihajlovic e Mourinho si sfidano al Dall’Ara in questa 15^ giornata di campionato, con fischio in programma oggi alle ore 18.30. Roma che arriva al match con 25 punti, 21 invece quelli conquistati fino a questo momento dal Bologna.

Bologna, nuova conferma per Orsolini approfondimento Chi ha colpito più pali? Bologna la più sfortunata Mihajlovic ritrova De Silvestri dopo l’infortunio, ma difficilmente lo rischierà dal primo minuto. Davanti a Skorupski, difesa a tre composta da Soumaoro, Medel e Theate; a centrocampo a destra va verso la conferma Orsolini, in vantaggio nel ballottaggio con Skov Olsen, in mezzo spazio a Svanberg e Dominguez, con Hickey a sinistra. In avanti, Soriano e Barrow agiranno dietro l’unica punta Arnautovic

BOLOGNA (3-4-2-1) La probabile formazione: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hichey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Roma, Smalling verso la maglia da titolare leggi anche Mou: "Miha un esempio. Lotta Champions stimolante" Un dubbio in difesa, legato alla presenza di Smalling dal primo minuto, e il recupero a centrocampo di Cristante: il centrocampista si è negativizzato, tornando così a disposizione. Sono questi i due temi principali in casa giallorossa, con José Mourinho che conferma il 3-5-2 con Mancini, molto probabilmente Smalling (toccherà a lui la decisione finale, come ammesso proprio da Mou in conferenza) e Ibanez in difesa; a centrocampo sugli esterni Karsdorp a destra ed El Shaarawy a sinistra, in mezzo Veretout, Diawara e Mkhitaryan. In avanti spazio a Zaniolo al fianco di Tammy Abraham.