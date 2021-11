Mou: "Miha un esempio. Lotta Champions stimolante"

L'allenatore giallorosso in vista della sfida del Dall'Ara: "Ringrazio Mihajlovic per la forza che ha trasmesso a tante persone". Sulle battaglie nella zona alta della classifica: "Vogliamo stare in quelle zone e rimanere più a contatto possibile con Inter, Atalanta, Milan e Napoli, è più stimolante e ci può dare un feeling diverso"

Nell'emergenza sono nate delle opportunità. È una situazione dettata solo dalla necessità o nel calcio moderno bisogna rifarsi un po’ alla vecchia Olanda?

"Bisogna avere una mentalità forte, un gruppo forte, empatico, che ha voglia di fare bene. Il credito è per i giocatori, principalmente per quelli che non giocano tanto, come Diawara che ha giocato solo pochi minuti. Ha lavorato tanto anche sapendo magari di non giocare e questo permette di avere giocatori che giocano con grinta. Un po' come Kumbulla che entra per giocare un minuto, ma in quel minuto lì ha fermato una giocata pericolosa, ha preso il cartellino giallo, è andato nel calcio di punizione, è andato sul corner finale a marcare un gigante come Milinkovic-Savic. È uscito felice perché ha fatto tanto per la squadra. Questo per me è un credito nei confronti dei giocatori"

Sembrava che le prime 4 in classifica facessero una corsa per conto loro. La Roma può approfittare di questi stop e sperare nella corsa al 4 posto?

"Per qualche ragione loro sono lì, in campionato i punti si perdono. Inter, Atalanta e Milan erano lì lo scorso anno e sono lì adesso, così come il Napoli. E se sono lì, lo sono per qualche ragione. Stare vicino a loro ovviamente è motivante, se invece di 30 punti di distanza oggi siamo a 7-8 vuol dire che stiamo facendo le cose in modo positivo"

El Shaarawy può essere utilizzato anche a destra, magari come alternativa a Karsdorp?

"Non lo so, non l’ho mai provato. Ma se ci dovesse essere questa necessità, sono sicuro che lui giocherà bene anche a destra, perché sta bene psicologicamente, si sente 'giocatore', era da tempo che non giocava 90’. La sua stagione è in crescendo, sta facendo molto bene e se deve giocare a destra per necessità, lo farà"