Dopo il successo contro il Torino, la Roma vuole restare agganciata al treno Champions e cerca i tre punti contro il Bologna, reduce dalla vittoria sullo Spezia. Mourinho recupera Cristante, che però parte in panchina. Smalling ce la fa e gioca dal 1'. In mezzo torna Veretout, davanti ancora Zaniolo in appoggio ad Abraham. Un solo cambio per Mihajlovic rispetto all'ultima gara: Skov Olsen per Orsolini. Calcio d'inizio alle 18.30