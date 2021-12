Spalletti conferma gli stessi XI della vittoria sulla Lazio. Mertens titolare per la terza volta in campionato e per la seconda consecutiva. Assenti Osimhen e Anguissa, come noto, così come Manolas. Nel Sassuolo c'era la possibile presenza dal 1' per Defrel, non è così: giocano ancora Berardi, Scamacca e Raspadori. Qualche cambio tra difesa e centrocampo: Traoré titolare per Matheus Henrique. Toljan, Chiriches e Rogerio sono i nuovi dietro.