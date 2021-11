Probabili formazioni di Fiorentina-Sampdoria

Riscatto contro continuità. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di vincere per Fiorentina e Sampdoria che apriranno il turno infrasettimanale di Serie A alle ore 18.30. La viola, che va a caccia del quarto successo interno consecutivo, vuole dimenticare la sconfitta in rimonta subita contro l'Empoli. Di fronte, però, ci sarà una Sampdoria in forma: i blucerchiati, infatti, sono reduci da due vittorie di fila contro Verona e Salernitana.

La probabile formazione della Sampdoria

D'Aversa pensa a due cambi rispetto alla formazione che ha battuto il Verona. Non ci sarà Ekdal, squalificato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni: al suo posto pronto Adrien Silva. In difesa, invece, spazio a Yoshida al fianco di Colley. Sarà 4-4-2 con Quagliarella e Caputo confermati in attacco. Panchina per Gabbiadini che potrebbe entrare a gara in corso.