Probabili formazioni di Genoa-Milan

Shevchenko sfida il suo passato e lancia Pandev in attacco al fianco di Bianchi. Pioli si affida ancora una volta a Ibra e schiera Messias e Krunic sulla trequarti, con Saelemaekers e Leao in ballottaggio per un posto. Rientrano Tomori, Kessié e Tonali

Due sconfitte consecutive per il Milan che, dopo i ko con Fiorentina e Sassuolo, proverà a ripartire da Genova. Ma la squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela con il grande ex, quell'Andriy Shevchenko che da calciatore ha fatto sognare i tifosi rossoneri. L'ucraino è ancora alla ricerca della prima gioia della sua gestione, dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma e il pareggio della Dacia Arena contro l'Udinese. Al Genoa la vittoria manca dallo scorso 12 settembre, dal 2-3 di Cagliari: da quel giorno sette pareggi e quattro sconfitte in undici giornate. Entrambe le squadre, quindi, sono alla ricerca di un successo importantissimo per i rispettivi obiettivi.