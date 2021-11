L'allenatore ha presentato la prossima partita dei rossoblù, quella contro un Milan con cui ha fatto la storia da giocatore: "Farò il tifo per loro, ma non domani. Sicuramente sarò emozionato, però ora sto cercando di bloccare le emozioni e penso solo a mettere in difficoltà il Milan"

"Farò il tifo per il Milan, ma non contro il Genoa". Va dritto al punto Andriy Shevchenko, che mercoledì affronterà per la prima volta il suo Milan da allenatore: nella sua testa, in questo momento, ci sono solo i rossoblù. "Sicuramente sarò emozionato, ma adesso sto cercando di bloccare le emozioni, perché fa parte del mio lavoro. Sono un professionista e ho promesso ai tifosi del Genoa che farò il massimo. Ho promesso ai tifosi che avrei dato il massimo e ora penso a fare tutto il possibile per mettere il Milan in difficoltà", ha detto sicuro nella conferenza stampa di presentazione della partita. Ciò non toglie che per lui sarà una gara fortemente simbolica, in cui ospiterà nella sua nuova casa la squadra con cui ha vinto, fra le altre cose, un Pallone d'Oro e una Champions League da giocatore.