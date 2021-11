Tutte le ultime dagli inviati Sky sull'infrasettimanale. Allegri perde Chiesa, Mourinho è senza Pellegrini. Attacco bianconero con Dybala Bernardeschi e Kean. L'Inter ruota: riposa Barella e davanti ci saranno Lautaro e Correa. Sarri pensa a due cambi nel tridente. Dubbio in mediana per Spalletti. Milan con Tomori e possibile turnover sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI 15^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

ATALANTA-VENEZIA, ore 18:30 Atalanta, davanti tocca a Muriel? ATALANTA Ricaduta per Gosens: si teme nuovo lungo stop Contro la Juventus qualche elemento "di spicco" è rimasto in panchina per tutti i 90' di gioco. Possibile quindi che Gasperini stia meditando qualche rotazione in vista del non impossibile impegno interno contro il Venezia. Davanti si scaldano sia Muriel che Ilicic mentre in mediana Koopmeiners potrebbe spuntarla. Sulla sinistra invece c'è la forte candidatura di Pezzella. Dietro sono in risalita le quotazioni di Palomino. Per Gosens invece ricaduta e arrivederci nel 2022

Venezia, Vacca non convocato

Zanetti contro l'Inter ha modificato solo l'attacco. Da verificare chiaramente il livello di stanchezza di quelli che giocano con continuità. Non è da escludere un cambio (almeno) per reparto. Di sicuro in mezzo mancherà Vacca che ha un'infiammazione al tallone. In difesa possibile chance per Molinaro. In attacco Johnsen prova a tornare dal primo minuto ma non è detto visto che Kiyine è ancora favorito mentre in mediana il possibile nome nuovo dell'XI titolare è quello di Tessmann

FIORENTINA-SAMPDORIA, ore 18:30 Fiorentina, Castrovilli non convocato Nello scorso weekend era entrato a gara in corso ma per l'infrasettimanale non sarà a disposizione. Gaetano Castrovilli infatti ha accusato un sovraccarico a quadricipite destro ed è fuori dalla lista dei convocati. Altro giro da titolare quindi per Duncan mentre in attacco c'è Nico Gonzalez che spera di tornare dal primo minuto ma le recenti panchine non giocano a suo favore. Al momento il ballottaggio pare essere tra Sottil e Callejon

Sampdoria, Ekdal squalificato Cambio forzato in casa blucerchiata visto che il giudice sportivo ha fermato Albin Ekdal per una giornata. In pole per sostituirlo c'è Adrien Silva. In difesa torna titolare Yoshida: il giapponese nell'ultimo turno di campionato era subentrato a Ferrari nel corso del primo tempo. Gabbiadini spera in una maglia da titolare ma al momento è dato ancora per partente dalla panchina



SALERNITANA-JUVENTUS, ore 20:45 Salernitana, Zortea c'è. Simy spera

La partita di Gondo contro il Cagliari è durata solo 40 minuti: l'attaccante ovviamente non è al 100% e Colantuono potrebbe quindi tornare alla difesa a tre. In questo caso ci sarebbero Zortea e Ranieri sulle corsie esterne di centrocampo. In mediana nulla dovrebbe cambiare mentre in attacco occhio a Simy: al momento pare ancora in svantaggio ma non è tagliato fuori dai giochi in maniera definitiva

Juventus, Allegri perde altri pezzi Non c'è pace per Massimiliano Allegri. Sconfitta in Champions, sconfitta in campionato e aggiornamenti non poroprio entusiasmanti dall'infermeria. Il 2021 è finito in anticipo sia per Federico Chiesa. Stop anche per McKennie. Pellegrini invece si è presentato al J Medical ma è regolarmente convocato. Contro la Salernitana è pronto a tornare Chiellini. In mezzo invece favorito Bentancur mentre almeno in attacco Allegri ha ampia scelta. Con Dybala pronti sia Kean che Bernardeschi



VERONA-CAGLIARI, ore 20:45 Verona, turnover in mezzo e (forse) sulla trequarti La sconfitta di Genova non ha minato le sicurezze del Verona di Tudor che però vorrebbe riprendere la marcia "dei tre punti" il più presto possibile. Miguel Veloso dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in mezzo con Ilic che va verificato visto che torna da un infortunio e troppe partite ravvicinate potrebbero non giovare al suo pieno recupero. Sulla trequarti possibile che uno tra Caprari e Barak possa riposare. Bessa il sostituto naturale. Davanti sempre favoritissimo il 'Cholito' Simeone

Cagliari, Dalbert non al meglio. Nandez trasloca La prima novità in casa Cagliari riguarda Cragno che non ci sarà per motivi familiani. Ecco quindi Radunovic tra i pali. In difesa Caceres e Lykogiannis agiranno sulle fasce mentre Bellanova completerà la catena di destra con Nandez che quindi trasloca a sinistra viste le non perfette condizioni di Dalbert. Pavoletti dopo il gol alla Salernitana si candida per una maglia dall'inizio ma Keita resta in leggero vantaggio



BOLOGNA-ROMA, mercoledì ore 18:30 Bologna, De Silvestri recuperato Un paio di elementi hanno lasciato l'infermeria e la lista degli indisponibili. Contro la Roma sarà aruolabile tra gli altri De Silvestri che potrebbe mettere minuti nelle gambe a gara in corso per poi puntare a una maglia da titolare domenica porssima. A destra ballottaggio tra Skov Olsen e Orsolini. Per il resto Mihajlovic pare orientato a schierare gli stessi visti conto lo Spezia. Dijks, Bonifazi e Sansone sperano di far cambiare idea al mister rossoblù ma al momento nessuno dei tre pare avere troppe speranze

Roma, torna Veretout ma Diawara resta in pista

La vittoria contro il Torino ha dato un po' più di certezze a José Mourinho. Il suo 3-4-2-1 vedrà gli stessi protagonisti là davanti. Un cambio forzato nell'XI titolare riguarda Pellegrini che ha salutato prima del previsto il 2021. In mediana c'è il rientro di Veretout e visto che Cristante è ancora indisponibile ecco che Diawara avrà un'altra chance dall'nizio. A sinistra sempre in pole El Shaarawy



INTER-SPEZIA, mercoledì ore 18:30 Inter, attacco argentino. Riposa Barella

Mondo Inter Marotta: "Inter non ha problemi con plusvalenze" Simone Inzaghi fa tirare il fiato a un po' di elementi. Un po' per necessità (Darmian e Ranocchia hanno accusato un risentimento) e un po' per scelta, l'XI titolare che vedremo contro lo Spezia avrà un po' di volti nuovi. In difesa si rivede D'Ambrosio in mediana riposa Barella con Vidal dall'inizio. Dimarco favorito sulla corsia sinistra mentre si va verso un attacco tutto argentino con Lautaro e Correa

Spezia, Gyasi torna. Ballottaggio a destra

Thiago Motta torna (di nuovo) a San Siro. Sarà una serata particolare per il tecnico dello Spezia. I liguri sono reduci da due sconfitte consecutive e a Milano non sarà semplicissimo. Davanti torna Gyasi che domenica era squalificato: uno tra Salcedo e Colley potrebbe spuntarla (con Antiste destinato alla panchina quindi). In mediana potremmo rivedere Sala mentre in difesa c'è ballottaggio tra Amian e Ferrer. Possibile anche un giro di riposo a uno dei due centrali con Hristov che a quel punto sarebbe promosso



GENOA-MILAN, mercoledì ore 20:45 Genoa, Destro ancora da recuperare Mondo Milan Maldini: "Mercato gennaio? Lavoriamo sui rinnovi" Gara emozionale per Sheva affronta il Milan da allenatore. L'ucraino cercherà di proseguire sulla falsa riga (a livello di formazione) dell'XI visto contro l'Udinese; salvo sorprese Sabelli e Cambiaso saranno ancora i cursori di fascia. Bani potrebbe dare un giro di riposo a uno dei tre centrali mentre in attacco favorito Pandev con Destro (altro ex) punta a un pieno recupero per la gara del prossimo weekend

Milan, torna Tomori. Pellegri sorpresissima?

Domenica scorsa è andato tutto male per il Diavolo che, tra le altre cose, è sembrato veramente stanco (e non potrebbe essere diversamente visti gli impegni). Contro il Genoa pronti a tornare Kalulu, Kessié e Tonali. Romagnoli è squalificato e come aveva detto Pioli "Tomori ci sarà col Genoa". Possibile anche il turnover sulla trequarti con Florenzi (alto) e Messias pronti a dare il cambio. Davanti in caso di superstanchezza di Ibra c'è anche l'ipotesi Pellegri



SASSUOLO-NAPOLI mercoledì ore 20:45 Sassuolo, Matheus verso la conferma

L'ottima prestazione di San Siro con tanto di vittoria sulla (ex) capolista, permetterà a molti elementi, salvo stanchezza, di rimanere nell'XI titolare. Dopo i rossoneri ecco il Napoli non certo la più comoda delle avversarie. In mediana Matheus è stato tra i migliori a Milano e va verso la conferma. In difesa può tornare Rogerio a sinistra mentre Ayhan punta a conservare il posto. Sulla via del completo recupero c'è Boga che dovrebbe far parte della truppa che affronterà la squadra di Spalleti. Davanti Defrel potrebbe far riposare qualcuno Napoli, Politano guarito Spalletti ha riavuto a disposizione Matteo Politano che è guarito e che forse potrà fin da subito rimettere minuti nelle gambe. In mediana ci sono Demme e Lobotka che lottano per una maglia. L'altro possibile cambio di formazione riguarda Elmas dato che appare piuttosto difficile che Petagna possa insidiare Mertens, grande protagonista nella sfida contro la Lazio



TORINO-EMPOLI, giovedì ore 18:30 Torino, Juric è senza il Gallo Assenze non da poco in casa granata. Dietro c'è Djidji infortunato con Zima pronto a riprendersi una maglia da titolare. Anche Buongiorno non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti e farcela. Ai box anche il Gallo Belotti con Sanabria in pole per sostituirlo. Sulla trequarti si candida Pjaca, entrato a gara in corso contro la Roma. Infine sulle corsie esterne agiranno Ola Aina e Vojvoda, quest'ultimo favorito su un Singo non al 100%

Empoli, tra ritorni e conferme La bella vittoria in rimonta nel derby potrebbe portare a qualche rotazione nell'XI titolare. Bandinelli, che ha firmato il momentaneo 1-1 contro la Fiorentina, viaggia verso un posto nella formazione di partenza. Marchizza se la gioca con Parisi mentre in medina c'è la forte candidatura di Haas. Davanti si tornerà presumibilmente con il doppio attaccante e il trequartista. Henderson è in pole su Bajrami