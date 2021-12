Probabili formazioni di Inter-Spezia

Dopo la vittoria contro il Venezia, l'Inter torna al Meazza dove ospiterà lo Spezia nel turno infrasettimanale. Una sfida dal sapore speciale per l'allenatore dei liguri, Thiago Motta, che dopo due anni torna da avversario a San Siro, lì dove da calciatore ha vinto il triplete nel 2010. L'Inter andrà a caccia del settimo risultato utile consecutivo in campionato per proseguire la sua risalita in classifica; lo Spezia, invece, vuole dimenticare le ultime due sconfitte di fila contro Bologna e Atalanta. I bianconeri, tuttavia, hanno conquistato solo 4 punti lontano dal "Picco", mentre i nerazzurri sono imbattuti in casa.