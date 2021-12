Insigne all'intervallo, Fabian e Koulibaly nella ripresa, tre i cambi forzati per Spalletti contro il Sassuolo. Il comunicato del club sulle loro condizioni: "Koulibaly out per un risentimento alla coscia sinistra. Per Fabian Ruiz risentimento alla coscia destra". Per Insigne "risentimento al polpaccio sinistro"

NAPOLI RIMONTATO DAL SASSUOLO: FINISCE 2-2