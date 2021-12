Probabili formazioni Bologna-Fiorentina

Si affrontano due delle principali sorprese di questa prima parte di campionato, entrambe partite in sordina, ma oggi con chiare ambizioni di qualificazione europea per la prossima stagione. Appaiate a 24 punti in classifica (gli stessi della Juventus, ndr), Bologna e Fiorentina vogliono compiere un ulteriore passo in avanti e svolgere il ruolo delle rompiscatole della corsa all'Europa. Fischio d'inizio alle ore 12.30 per la sfida del Dall'Ara, in diretta sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.