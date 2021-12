Italiano: "Ora serve salto qualità in trasferta"

L'allenatore viola alla vigilia del match contro i rossoblu: "Mi auguro che la vittoria contro la Samp sia un segno di maturità. Il Bologna è pieno di talento e merita la classifica che ha, serviranno attenzione e determinazione. Mercato? Non ci penso" Condividi

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Fiorentina si prepara al match in casa del Bologna. Sarà un banco di prova per la viola che ha perso le ultime quattro trasferte consecutive e non conquista punti lontano dal Franchi dal 29 settembre: "Dobbiamo fare il salto di qualità in trasferta - spiega l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano - Dobbiamo cambiare atteggiamento fuori casa, non è possibile quello che sta accadendo. Mi auguro che già a Bologna si possa vedere una Fiorentina diversa. Serve quella determinazione che in casa sta facendo la differenza. Spero che la vittoria con la Samp, la prima in rimonta, sia il segno che la squadra sta maturando. Spero che l'entusiasmo di questa vittoria ci faccia andare in campo liberi di testa".

"Il Bologna è una squadra piena di talento" La sfida del Dall'Ara contro gli uomini di Mihajlovic è da non sottovalutare per Vincenzo Italiano che avrà tutti a disposizione tranne Castrovilli, Dragowski e Nastasic: "Il Bologna è una squadra che gioca bene e merita la classifica che ha - ammette l'allenatore - Hanno cambiato marcia dopo aver battuto la Lazio, il loro modo di stare in campo mette in difficoltà tutti. In questo momento sono in salute e in fiducia, è una squadra piena di talento. Serviranno attenzione e determinazione, altrimenti rischiano di tornare a casa a mani vuote".

"Callejon in crescita, contento di Duncan" Parlando dei singoli, Italiano ha speso parole d'elogio nei confronti di Callejon, tornato al gol contro la Sampdoria: "Callejon è in grandissima crescita, contro l'Empoli ha giocato una gara di altissimo livello e non è un caso che con la Samp abbia ritrovato il gol. È in fiducia e, se c'era una missione, era quello di recuperarlo. Ha 34 anni, ma ha delle qualità e un'intelligenza tattica che non poteva aver smarrito. Per fortuna non abbiamo rischiato Gonzalez contro la Samp: aveva un problema al polpaccio, ma ora è a disposizione. Non è al 100%, non ha i 90 minuti, ma ha una grande motivazione e per noi è importante". Tra i giocatori rilanciati da Italiano c'è anche Duncan: "Con il Milan e con la Samp ha giocato molto bene - spiega l'allenatore - con l'Empoli ho preferito l'estro di Castrovilli. Alfred sta lavorando davvero bene, sono contento anche dell'approccio alle gare. Pretende tanto da se stesso e questo mi rende molto felice".