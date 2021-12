Probabili formazioni Roma-Inter

Giallorossi in emergenza, Ibanez terzino destro, in avanti c'è Shomurodov. Inzaghi ritrova Bastoni, ma in difesa ci sono quattro giocatori per tre maglie. A destra confermato Dumfries. Le probabili formazioni di Roma-Inter SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

José Mourinho affronta il suo passato, quell’Inter oggi terza in classifica e forte dei tre successi consecutivi in campionato. Roma invece in cerca di riscatto dopo il ko nel turno precedente con il Bologna. Nerazzurri a quota 34 punti, giallorossi a 25. Fischio d’inizio del match previsto alle ore 18.

Roma in emergenza, a destra gioca Ibanez approfondimento Serie A, la presentazione della 16^ giornata Assenti gli squalificati Karsdorp e Abraham, oltre a El Shaarawy infortunato. Emergenza in casa giallorossa per Mourinho, che schiera Ibanez come terzino destro, con Vina e a sinistra, mentre in mezzo la coppia centrale sarà composta da Mancini e Smalling. A centrocampo, torna disponibile Villar dopo il Covid, giocano Veretout e Cristante, mentre nei tre trequartisti spazio a Zaniolo a destra, Mkhitaryan al centro e Carles Perez a sinistra. In avanti toccherà a Shomurodov il compito di sostituire Abraham.

ROMA (4-2-3-1) La probabile formazione: Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Inter, dubbi in difesa ma riecco Bastoni leggi anche Inzaghi: "Darmian out, poche chance per de Vrij" I dubbi principali per Inzaghi riguardano la difesa, dove sono fuori per problemi fisici e non sono stati convocati De Vrij, Ranocchia, Darmian e Kolarov. Al centro riecco Bastoni, ma il dubbio riguarda quattro giocatori per tre maglie. Gli scenari sono principalmente due: se dovesse toccare a Dimarco a sinistra, al centro giocherebbe proprio l'ex atalantino e a destra Skriniar. Qualora invece Inzaghi dovesse optare per D'Ambrosio che andrebbe a destra, lo slovacco traslocherebbe al centro e Bastoni andrebbe a occupare la sinistra. A centrocampo confermato Dumfries al posto dell’infortunato Darmian, in mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre a sinistra gioca Perisic. In attacco tandem composto da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.