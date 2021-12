Verona, l'XI di partenza di Tudor

Febbre nella notte per Barak, Gunter out per un problema al polpaccio. Ecco come cambia la formazione del Verona per il derby veneto.

HELLAS (3-5-2): Montipò; Casale, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Caprari, Simeone.