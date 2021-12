Probabili formazioni di Napoli-Empoli

Spalletti recupera Insigne, Lozano e Anguissa ma tutti e tre i giocatori partiranno dalla panchina. In attacco ci sarà Mertens con Elmas, Ounas e Politano alle sue spalle. Andreazzoli cambia qualche giocatore rispetto alla vittoria contro l'Udinese: Romagnoli per Viti in difesa, Bandinelli per Zurkowski a centrocampo, Henderson per Bajrami e Di Francesco per Cutrone in attacco

Dopo la sconfitta subita in casa contro l'Atalanta sabato scorso, il Napoli di Spalletti ospita l'Empoli, una delle belle rivelazioni di questo inizio di Serie A. Per la squadra di casa l'obiettivo sarà quello di tornare alla vittoria, fondamentale per non perdere il contatto con le milanesi e per eventualmente riconquistare il primato in classifica. Calcio d'inizio alle ore 18. L'arbitro dell'incontro sarà Marinelli.

Insigne e Anguissa convocati: la probabile del Napoli leggi anche ADL: "Spalletti miglior allenatore mai avuto" Scelte forzate per Spalletti in vista dell'Empoli. I tre giocatori che sono già sicuri di non essere presenti sono Kalidou Koulibaly (distrazione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra), Lobotka (trauma contusivo al bicipite femorale destro) e Victor Osimhen (per le fratture allo zigomo). Lozano, Insigne e Anguissa, però, sono stati convocati da Spalletti, anche se tutti e tre partiranno dalla panchina. In attacco ci sarà Mertens, supportato da Politano, Ounas ed Elmas. A centrocampo Demme e Zielinski, in difesa ci sarà la coppia Rrahmani-Juan Jesus.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. All.: Spalletti.

Bandinelli per Zurkowski, Di Francesco per Cutrone: la probabile dell'Empoli leggi anche Calendario Serie A, le partite della 17^ giornata Andreazzoli arriva al Maradona sereno grazie alle belle prestazioni offerte dalla sua squadra che alla diciassettesima giornata ha già 23 punti ed è undicesima in classifica. Rispetto alla vittoria di lunedì contro l'Udinese, però, l'allenatore dei toscani si prepara a effettuare qualche cambio: davanti, insieme a Pinamonti, ci sarà Di Francesco. A centrocampo, invece, torna Bandinelli che potrebbe far riposare Zurkowski. In difesa, allo stesso modo, Romagnoli è favorito su Viti.