Lazio, Sarri sceglie Akpa-Akpro. Nel tridente c'è Pedro

Assente per squalifica Milinkovic-Savic, out Luis Alberto: il centrocampo della Lazio si presenta quindi con Akpa-Akpro, Cataldi e Basic. In difesa nessuna sorpresa: confermato tra i pali Strakosha, davanti a lui Hysaj, Luis Felipe, Acerbi e Marusic. Il reparto offensivo guidato da Immobile è completato da Pedro e Zaccagni.