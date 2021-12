Probabili formazioni Torino-Bologna

La 17^ giornata di Serie A propone la sfida tra Torino e Bologna , distanti cinque lunghezze una dall'altra in classifica. Momento complicato per i granata, in ritardo rispetto alla formazione emiliana, che non sono riusciti a vincere nelle ultime tre partite e sono reduci da due pareggi di fila, l'ultimo dei quali sul campo del Cagliari. La squadra di Mihajlovic arriva dalla sconfitta nel derby dell'Appennino, contro la Fiorentina, che ha interrotto una serie di due successi consecutivi. I rossoblù vogliono ripartire al più presto per provare a inseguire l'obiettivo Europa. Torino-Bologna, i cui ultimi tre scontri diretti sono terminati 1-1, sarà in diretta domenica dalle 12.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Torino, Praet favorito su Brekalo

Juric dovrà fare i conti ancora con un po' di assenze nel lunch match di domenica. Non ci sarà ancora Djidji. Pobega è favorito come titolare in mezzo al campo al fianco di Lukic, con Singo e Vojvoda sugli esterni. In difesa giocheranno Zima e Bremer, Rodriguez farà rifiatare Buongiorno. In attacco Belotti è out e al suo posto ci sarà spazio ancora per Sanabria, con a supporto Praet in vantaggio su Brekalo per affiancare Pjaca.



TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez ; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric