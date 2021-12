Alla vigilia del match contro il Bologna, l'allenatore del Torino, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: "Domani dovremo cercare di vincere ma sarà molto dura, perché il Bologna è una squadra creata benissimo da Sabatini che ha inserito giocatori ottimi e giovani. Con Arnautovic poi hanno una fisionomia ancora superiore". E a proposito di mercato, Ivan Juric è tornato a parlare di Cairo. Il presidente del Torino, questo sabato mattina a Radio Deejay, aveva detto come gli fosse piaciuta la franchezza del suo allenatore in occasione di qualche accusa nei suoi confronti: "Spero che Cairo mi ascolti di più per il mercato, non come in estate. Ho accettato cose che non dovevo accettare", aveva detto quasi due mesi fa l'allenatore granata. Ma le belle parole del presidente non ammorbidiscono più di tanto il pensiero di Juric, che in conferenza ha risposto: "Non siamo intervenuti su niente anche dopo che avevo parlato. Gli obiettivi erano completamente diversi, ma non è che se ora faccio bordello cambia qualcosa. Non c'è stata neanche l'intenzione di costruirla l'idea globale mia. Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse che portano vantaggi e svantaggi: a volte mi devo arrangiare. L'importante ora per me è migliorare i giocatori che ho a disposizione, perché le cose si fanno a luglio e ad agosto. Quello di gennaio non è un mercato che stravolge. Non succederà nulla".