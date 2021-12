Probabili formazioni Udinese-Milan

Cioffi punta su Success e l'ex Deulofeu alle spalle dell'unica punta Beto, Pioli schiera Bennacer con Tonali mentre in avanti gioca Ibrahimovic. Le probabili formazioni di Udinese-Milan, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Dopo l’eliminazione dalla Champions, i rossoneri sono chiamati a difendere il primo posto in classifica contro l’Udinese allenata per la prima volta da Cioffi. I bianconeri, battuti dall’Empoli nell’ultimo turno, arrivano al match con 16 punti in classifica, i rossoneri invece sono in vetta al campionato con 38 punti. Udinese-Milan, gara valida per la 17^ giornata di Serie A, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Udinese, Cioffi punta sul 3-4-2-1 leggi anche Udinese, Cioffi: "È la chance della vita" Chiamato per il momento a sostituire in panchina l’esonerato Gotti, Cioffi schiera la sua Udinese con un 3-4-2-1. In difesa non ci sarà lo squalificato Samir, ma rientra dall’infortunio Becao che comporrà il trio difensivo insieme a Perez e Nuytinck. A centrocampo a destra spazio a Molina, sull’out opposto agirà Udogie, in mezzo Arslan con Walace. Alle spalle di Beto, unica punta, maglia da titolare per Success e per l’ex dell’incontro Gerard Deulofeu.

UDINESE (3-4-2-1) La probabile formazione: Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto. All: Cioffi

Milan, c'è Bennacer con Tonali leggi anche Pioli recupera Castillejo, Giroud torna col Napoli Ancora assenti Giroud, Leao, Rebic, Pellegri e Calabria, Stefano Pioli recupera solo Castillejo che però partirà dalla panchina. In difesa nuova occasione dal primo minuto in campionato per Florenzi, titolare nel ruolo di terzino destro anche contro la Salernitana, al suo fianco Tomori e Romagnoli in mezzo, con Theo Hernandez a sinistra. Il duo di centrocampo sarà composto da Tonali e Bennacer, con Kessié che partirà dalla panchina. Nei tre trequartisti spazio a Saelemaekers a destra, Brahim Diaz in mezzo e Krunic a sinistra: a loro il compito di rifornire l’unica punta che sarà Ibrahimovic. Possibile impiego a gara in corso per Messias.