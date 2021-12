Per la sfida della Dacia Arena Pioli ritrova Castillejo, Giroud invece va verso il rientro per la gara contro il Napoli. Per il big match contro la squadra di Spalletti resta in dubbio Leao, mentre Rebic e Calabria tornano nel 2022

Dopo l'eliminazione dall'Europa la concentrazione in casa rossonera è esclusivamente rivolta al campionato, dove c’è un primo posto da difendere e provare a consolidare nei tre incontri che il Milan giocherà da qui a Natale. Iniziando dalla gara di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) contro l’Udinese. Per la trasferta della Dacia Arena Stefano Pioli non ritrova nessuno degli infortunati, eccezion fatta per Samu Castillejo, recuperato e convocabile dopo l’infortunio muscolare del 23 ottobre scorso contro il Bologna. Un’alternativa in più dunque per l’attacco rossonero, ancora in emergenza viste le assenze di Giroud, Leao e Rebic: il centravanti francese sta comunque meglio, la prossima settimana tornerà ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per il big match contro il Napoli di domenica 19 dicembre.