Bella lotta al Franchi: un gran destro di Scamacca dal limite dell'area porta gli ospiti in vantaggio dopo 32'. Dopo l'assist, Frattesi firma il raddoppio con un inserimento vincente su invito di Raspadori. Poi ci pensa Consigli a salvare il risultato fino all'intervallo. In avvio di ripresa accorcia Vlahovic e a mezz'ora dal 90' Torreira trova il pari. Viola in dieci dal 68' per l'espulsione di Biraghi. Primo pareggio in campionato per Italiano

