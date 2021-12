Probabili formazioni Empoli- Milan

I rossoneri di Pioli vogliono chiudere il 2021 con un successo per mantenere il secondo posto e lasciarsi alle spalle il ko rimediato dal Napoli a San Siro. L'avversario però è quell'Empoli capace di battere la Juve allo Stadium e il Napoli al Maradona, reduce da un pareggio con lo Spezia nell'ultimo turno. Partita da non perdere e da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 . Trasmessa anche su Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) . Telecronaca di Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; a bordocampo Peppe Di Stefano e Angelo Mangiante.

Andreazzoli vuole confermarsi un mangia-grandi: il suo Empoli ha battuto Juve e Napoli (entrambe in trasferta) e nell'ultimo turno del 2021 ospita il Milan. Il gioco dei toscani sta impressionando tutti, la classifica infonde serenità: 27 punti, a -1 dalla Lazio, davanti a squadre come Toro e Sassuolo. Di fronte ci sarà un Milan con i soliti assenti (Rebic, Leao, Calabria) a cui si è aggiunto Ibra. Contro la Juve erano partiti titolari Haas, Ricci e Bandinelli, con Bajrami trequartista. Ma non era ancora "scoppiato" Zurkowski, che si è affermato nei mesi di ottobre e novembre giocando dal 1' al Maradona, assieme a Stulac e Henderson. Anche contro il Napoli Bajrami figurava come trequartista nell'XI di partenza.

Ibra non convocato. Kessié al posto di Brahim?

Pioli concede una tregua a Ibrahimovic, le continue sollecitazioni al ginocchio hanno stressato Zlatan che non prenderà parte alla trasferta di Empoli. Pioli proporrà il solito 4-2-3-1 con Giroud centravanti supportato da una trequarti in cui sono in 5 per tre maglie: Messias, Saelemaekers, Diaz, Kessié e Krunic. Kessié è stato provato nella posizione di Brahim Diaz, come negli ultimi e decisivi minuti di Madrid (assist a Messias). Questa sarebbe una soluzione che offrirebbe allo spagnolo la possibilità di rifiatare per entrare fresco nella ripresa. In mezzo al campo Tonali sarà affiancato con tutta probabilità da Bennacer. In difesa torna Theo Hernandez, mentre sull'altra corsia Florenzi continua a sostituire Calabria in attesa del rientro del capitano.