Probabili formazioni di Bologna-Inter

Nei rossoblù tornano Medel, Arnautovic e Soumaoro, ma non ci sarà Dijks. Tra i nerazzurri invece c'è Bastoni dal 1', in attacco ballottaggio Dzeko-Correa per affiancare Lautaro Martinez. Calcio d'inizio alle ore 20.15 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Non solo coppe europee, oggi si giocheranno anche tre recuperi della 20^ giornata di Serie A. Tra i più attesi c'è sicuramente Bologna-Inter, scontro fondamentale in chiave scudetto per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, cerca i tre punti per scavalcare il Milan in classifica con lo stesso numero di partite giocate. Di contro, il Bologna arriva da quattro risultati utili consecutivi e cerca punti per scalare la classifica e terminare il campionato nel migliore dei modi. All'andata finì con un secco 6-1 in favore dei nerazzurri. Calcio d'inizio alle ore 20.15 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni.