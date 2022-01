Probabili formazioni Napoli-Sampdoria

Luciano Spalletti ha gli uomini (quasi) contati, viste le tante indisponibilità tra Covid – ultima defezione quella di Zielinski , risultato positivo al tampone –, infortuni e Coppa D’Africa. La difesa sarà la stessa di quella schierata contro la Juve, con Di Lorenzo a destra, Rrahami e Juan Jesus al centro e Ghoulam a sinistra. Convocato anche il nuovo acquisto Tuanzebe. A centrocampo torna tra i convocati Fabian Ruiz, ma dal primo minuto partono ancora Demme e Lobotka . In avanti spazio a Politano a destra e Insigne a sinistra, con Elmas trequartista centrale alle spalle dell’unica punta Mertens. Non del tutto da escludere la possibilità di vedere Petagna dal primo minuto, in quel caso Mertens giocherebbe tra i tre trequartisti al posto di Elmas.

Sampdoria, recupera Augello: Ciervo dal primo minuto

L’assenza di Candreva, squalificato, è di quelle importanti; indisponibili anche Colley (impegnato in Coppa d’Africa) Bereszynski, Verre e Yoshida, oltre a Mikkel Damsgaard. D’Aversa recupera però Augello, titolare a sinistra, e Askildsen, che partirà dal primo minuto a centrocampo. Sulla corsia di destra, spazio a Dragusin in difesa, mentre come esterno di centrocampo giocherà il giovane Riccardo Ciervo. In attacco Gabbiadini è favorito su Caputo. Tra i convocati che anche il nuovo acquisto Rincon.