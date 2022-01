Zielinski positivo: era in campo contro la Juve

Il polacco, posto in quarantena dall'Asl 2 di Napoli, era sceso in campo contro la Juventus. "Il calciatore ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico" scrive il club azzurro in una nota. Positivo anche Koulibaly

Nel Napoli c'è un nuovo caso di Covid-19: si tratta di Piotr Zielinski. Come annunciato dal club, il giocatore è risultato positivo al tampone effettuato sabato pomeriggio. Il polacco ha giocato 90 minuti lo scorso 6 gennaio contro la Juventus, ma era inizialmente in dubbio insieme a Lobotka e Rrahmani. I tre giocatori erano stati messi in quarantena dall'Asl 2 di Napoli in quanto casi contatto con positivi al Covid (i compagni di squadra) e perché sprovvisti della terza dose di vaccino. Tuttavia sono scesi in campo dal primo minuto, facendo riferimento al protocollo della Federcalcio del giugno 2020 che permette ai non vaccinati lo spostamento casa-lavoro a patto di presentare un tampone negativo entro le 48 ore precedenti l'esercizio lavorativo. "Il calciatore, regolarmente vaccinato - scrive il Napoli in una nota - ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".